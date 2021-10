Ordini a mercato o pendenti: quali usare?

Una delle questioni che ci si trova più spesso a trattare nelle varie conversazioni sulle strategie di trading riguarda un aspetto molto pratico, cioè quello dell’uso degli ordini a mercato o degli ordini pendenti. Soprattutto per i conti Real è necessario prestare una certa attenzione alla scelta di questi due strumenti in modo da ottenere al meglio dalla propria strategia.

Caratteristiche dei due tipi di ordine

Per effettuare la scelta migliore è necessario conoscere le caratteristiche fondamentali degli ordini a mercato e degli ordini pendenti. Nel testo che segue trovi una descrizione dettagliata di questi due tipi di ordine, che ti saranno certamente utili nell’effettuare la scelta migliore per ottimizzare il tuo trading.





Ordini a mercato: si tratta di un ordine inviato in tempo reale dalla piattaforma Metatrader al broker. Può essere sia automatico (con un expert advisor) che manuale (click del mouse). Le caratteristiche di questo ordine sono le seguenti:

Lentezza: il segnale parte dal tuo computer e viene inviato al broker che dovrà poi elaborarlo. Il ritardo può essere stimato approssimativamente tra i 50 e i 200 millisecondi, che possono portare ad una differenza di prezzo di uno o due pips massimo. Se l’ordine è inviato manualmente tramite un click del mouse entrano in gioco anche i riflessi, e il ritardo può aumentare significativamente (restando comunque entro un limite di un secondo).

Slippage e requote: la frequenza di aggiornamento dei prezzi sulla tua piattaforma di trading dipende dalla rapidità di comunicazione tra il broker ed il tuo pc. Ne consegue che se puoi avere problemi e ritardi se stai occupando banda o se il tuo computer risulta troppo lento. Generalmente, comunque, la frequenza di aggiornamento permette uno scalping efficace anche di 2 o 3 pips.

Invisibilità dell’ordine: il broker non conosce i tuoi punti d’entrata e d’uscita, e questo non consente alcuni “trucchetti” (come lo stop hunting) che gli permettono di guadagnare sulle perdite dei clienti.

Tempo: se non stai usando un expert advisor l’attivazione manuale di un ordine richiede un certo impegno in quanto devi attendere davanti al grafico il momento dell’ entrata

Ordine pendente: è un tipo di ordine che viene inviato sulla piattaforma del tuo broker. Quando i prezzi avranno raggiunto il livello indicato tale ordine verrà eseguito direttamente dal broker stesso. In questa categoria di ordine sono compresi gli Stop Loss e i Take Profit. Eccone le caratteristiche peculiari:

Rapidità: questo tipo di ordine risulta essere più veloce in quanto i tuoi ordini sono già presenti sul server; inoltre, in caso di problemi sul tuo computer (assenza di connessione, riavvio del pc etc) gli ordini vengono comunque eseguiti.

Slippage ridotto o nullo: proprio perché gli ordini sono conservati sui server del broker, che dispone di ottima connettività di rete, l’esecuzione sarà molto veloce, spesso quasi esente da slippage.

Visibilità: il broker è a conoscenza dei tuoi punti di entrata-uscita, e nel caso di broker Market Maker le probabilità che faccia “gioco sporco” rubandoti qualche pip sono piuttosto elevate.

Limite: su molti broker l’ordine pendente deve essere distante di almeno N pips dal prezzo attuale (spesso 5 pips – tanto per capirci di una quota pari a 0.00050 su coppie come eurusd). Se questa distanza minima non è rispettata l’ordine non viene accettato.

Controllo: se stai facendo trading manuale un’entrata, uno Stop Loss ed un Take Profit programmati ti consentono un maggior controllo sulle emozioni, quindi una maggiore capacità di rispettare il tuo piano di trading.

Quindi… qual è l’ordine migliore?

Alla luce di queste considerazioni si possono trarre delle conclusioni e scegliere quale tipo di ordine si addica meglio alle esigenze di ognuno. C’è chi per i suoi Expert Advisor opta spesso per gli ordini a mercato per essere il più invisibile possibile al proprio broker Market Maker, così che quando avrà la possibilità di utilizzare un broker ECN (che non si trova in conflitto di interesse con i clienti) sceglierà sicuramente gli ordini pendenti che sono più affidabili e veloci. E tu che tipo di ordine usi?

È possibile investire in criptovalute anche speculando mediante strumenti finanziari derivati come i CFD che consentono di guadagnare dalle oscillazioni dei prezzi delle criptovalute sui mercati senza possederle direttamente.