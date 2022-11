Basket serie A2, la Benacquista Latina vittoriosa a Piacenza

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista un meritato e brillante successo sul campo dell’ostica Ucc Assigeco Piacenza con il risultato di 76-87, al termine di un match che ha visto gli uomini di Coach Gramenzi mettere in campo un ottimo gioco di squadra. Vittoria che fonda le basi su un’attenta difesa e sulla capacità dei nerazzurri di sfruttare le proprie caratteristiche in termini di intensità e ritmo di gioco.

Primo successo in trasferta molto importante per la Benacquista che raggiunge quota 6 punti in classifica e rinforza ulteriormente il morale, già alto dalla convincente prestazione mandata in scena lo scorso mercoledì con Torino.





Quattro gli uomini in doppia cifra in casa Latina Basket: Rodriguez e Lewis II entrambi con 19 punti realizzati e 5 assist distribuiti, sul carnet di Lewis anche un ottimo 10/10 ai liberi, in quello di Rodriguez 6 rimbalzi. Insegue di un punto Alipiev che di punti ne ha messi a referto 18 tirando con il 75% da 2 e il 67% da 3 (le sue 4 triple, di cui 2 su assist di Rodriguez, sono state una delle spine nel fianco degli avversari) anche per lui sono 5 gli assist serviti ai compagni. Capitan Fall firma una bella doppia-doppia con 11 punti e 10 rimbalzi.

Le statistiche indicate, esattamente come la vittoria conquistata, sono frutto del lavoro di ogni singolo componente del gruppo, di ogni dettaglio difensivo, di ogni passaggio effettuato al momento giusto, di ogni aiuto portato al compagno, di ogni lettura corretta del gioco.

Il prossimo appuntamento è per domenica 27 novembre alle ore 18:00 al PalaSojourner, dove i nerazzurri affronteranno Kienergia Rieti in occasione della nona giornata del Campionato.

TABELLINO

UCC Assigeco Piacenza – Benacquista Assicurazioni Latina Basket 76-87

UCC Assigeco Piacenza: Gajic 4, Cesana 15, Franceschi n.e., Varaschin n.e., Miaschi 4, Joksimovic n.e., Pascolo 13, Querci, Skeens 16, McGusty 14, Soviero n.e., Sabatini 10.

Coach Salieri. Vice Farina. Assistente Manzo.

Tiri da 2 56% (23/41), tiri da 3 18% (4/22), tiri liberi 86% (18/21)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante, Lewis II 19, Donati n.e., Parrillo 3, Viglianisi 5, Rodriguez 19, Cicchetti 4, Moretti 8, Fall 11, Alipiev 18.

Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

Tiri da 2 58% (22/38), tiri da 3 35% (9/26), tiri liberi 94% (16/17)

ARBITRI – Maschio Duccio di Firenze, Perocco Alberto di Ponzano Veneto (TV), Spessot Massimiliano di Gradisca d’Isonzo (GO)