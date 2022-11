Allerta meteo: scuole chiuse a Pontinia, Sabaudia e al Circeo

Allerta meteo, domani (22/11/2022) le scuole restano chiuse. E’ un provvedimento adottato da diverse amministrazioni in queste ore sul territorio provinciale ed ovviamente i Comuni di Pontinia, Sabaudia e San Felice Circeo non fanno eccezione.

La comunicazione dal Comune di Pontinia: Considerato l’avviso meteo emesso in data odierna dalla Protezione Civile Regionale, che prevede, su tutto il territorio del Comune di Pontinia precipitazioni insistenti per tutta la giornata di domani, il Sindaco Eligio Tombolillo, al fine di prevenire situazioni di pericolo e/o di intralcio alle eventuali operazioni di soccorso, sta disponendo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, delle strutture per l’infanzia da 0 a 3 anni Si ricorda che le comunicazioni ufficiali in merito vengono pubblicate sui canali istituzionali del Comune di Pontinia.





La comunicazione dal Comune di Sabaudia: In relazione all’accentuazione dell’allerta meteo già diramata il Sindaco sta adottando l’ordinanza per disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani nel Comune di Sabaudia.

La comunicazione dal Comune di San Felice Circeo: Scuole chiuse a San Felice Circeo per la giornata di domani, 22 novembre, a causa delle avverse previsioni meteorologiche. La decisione è stata presa dal sindaco, Monia Di Cosimo, di concerto con la dirigente scolastica, la professoressa Leopolda Cotesta. Il provvedimento è stato assunto perché, in base alle previsioni, per la giornata di domani è stata evidenziata una elevata probabilità che il territorio regionale venga investito da forti precipitazioni e venti (allerta di colore arancione).

A seguito di interlocuzioni portate avanti nella giornata odierna, quale misura preventiva volta a tutelare la pubblica incolumità, è stato deciso di chiudere le scuole, così da evitare anche gli spostamenti in strada per raggiungere i plessi scolastici.

In considerazione dell’allerta di colore arancione, è stato attivato anche il Centro Operativo Comunale (COC) per la gestione di eventuali emergenze. Si raccomanda la massima prudenza a tutta la cittadinanza limitando anche gli spostamenti dalle proprie abitazioni laddove possibile.