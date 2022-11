I Carabinieri di Itri, hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di un uomo di 43 anni, residente ad Itri, dovendo ancora espiare la pena di 1 anno, 1 mese e 5 giorni per i reati di furto, ricettazione e violenza sessuale commessi nei periodi 1997-99 in Viterbo e nel 2012 in Itri.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Cassino.