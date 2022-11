“Reset”, al via il processo al clan Travali

Al via, dopo una raffica di eccezioni da parte delle difese, il processo “Reset”, in cui la Direzione distrettuale antimafia di Roma ha ipotizzato la costituzione di un’organizzazione criminale da parte del clan Travali di Latina, dedita al narcotraffico e alle estorsioni.

Il Tribunale di Latina ha dichiarato aperto il dibattimento e ha negato di inserire tra i testimoni, come chiesto sempre dalla difesa, anche la premier Giorgia Meloni e l’ex sindaco di Latina, Giovanni Di Giorgi.





Trenta gli imputati. Prossima udienza il 13 gennaio.