Assunzioni in Provincia, tutti assolti

Tutti assolti i nove imputati nel processo per le assunzioni da parte della Provincia di Latina considerate sospette, per cui il pm Giuseppe Miliano aveva ipotizzato l’abuso d’ufficio.

Nonostante il pubblico ministero avesse chiesto un proscioglimento per intervenuta prescrizione, il Tribunale di Latina ha invece assolto nel merito l’ex amministratore unico dell’Agenzia per i Servizi Formativi e per il Lavoro, Francesco Ulgiati, difeso dall’avvocato Gianni Lauretti, e otto privati che avrebbero beneficiato delle condotte del manager, ritenendo che il fatto non sussiste e che dunque non era stato commesso alcun reato.





I fatti, oggetto di accertamenti da parte della Guardia di finanza, risalgono al 9 ottobre 2014.

Agli imputati erano state contestate le assunzioni, ritenendo che fossero avvenute violando il divieto di assunzioni di personale a tempo indeterminate da parte delle Province.