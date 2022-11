Tragico incidente sulla Pontina: deceduto un anziano. Grave un altro uomo

Grave incidente sulla Pontina nella giornata di ieri, lunedì 7 novembre.

Bilancio drammatico che ha visto il decesso di un uomo e il grave ferimento di un altro.





Per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine infatti, due auto si sono violentemente scontrate all’entrata di Terracina. Il 79enne deceduto pare si stesse immettendo sull’arteria da un’area di servizio mentre sopraggiungeva l’auto guidata da un 55enne che, a causa dell’impatto, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso per le gravi ferite riportate. Nulla da fare invece per l’anziano.

Sul posto gli agenti della Polizia stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

L’arteria è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, con pesanti disagi al traffico.