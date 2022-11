Un team di docenti per una scuola che guarda all’Europa

L’Istituto comprensivo a indirizzo musicale Giovanni Verga di Pontinia guarda all’Europa, e lo fa con un team di docenti che dallo scorso mese di maggio ha viaggiato condividendo con insegnanti di tutto il continente esperienze, strategie didattiche, materiali. Due anni di lavoro e formazione, dieci mobilità all’estero che hanno visto la partecipazione di sei insegnanti oltre al dirigente scolastico: questi i numeri dell’ambizioso progetto Erasmus+ che ora entra nel vivo. La pandemia non ha fermato la voglia di Europa e di crescita professionale grazie ai fondi ottenuti su progetto delle docenti referenti, le professoresse Annelise Del Morrone e Sara Misiti.

Il personale coinvolto ha avuto l’opportunità di recarsi all’estero e frequentare corsi di formazione di alta qualità offerti dall’accademia internazionale “Europass teacher academy”, per la valorizzazione professionale e l’innovazione metodologica. Quattro le destinazioni europee scelte come meta: Berlino, Nizza, Valencia, Amsterdam. I corsi, della durata di sei giorni, sono stati tenuti in lingua inglese con la partecipazione di docenti e dirigenti provenienti da tutta Europa. Gli argomenti trattati hanno riguardato il campo dell’inclusione, della comunicazione internazionale e dell’innovazione didattico-metodologica. Gli insegnanti che hanno viaggiato all’estero sono tornati a scuola pieni di entusiasmo e con un bagaglio ricco di nuove idee da condividere con i colleghi dell’istituto. Si giunge così alla seconda fase del Piano di Sviluppo Europeo dell’istituto comprensivo Verga.





All’ordine del giorno ci saranno incontri di disseminazione e condivisione dell’esperienza, dei materiali e degli apprendimenti: eventi, concerti e nuovi progetti dal taglio tutto europeo, con il coinvolgimento delle agenzie formative del territorio e dell’amministrazione comunale. Si promuoverà la collaborazione internazionale grazie ai contatti stabiliti dai docenti durante il periodo di mobilità. La nuova Dirigente Scolastica, dott.ssa Eliana Fiume, ha accolto e implementato, con grande entusiasmo, l’innovativo assetto della progettualità d’istituto che è ora inserita nel piano triennale dell’offerta formativa. Nuovi percorsi si apriranno, a tutto vantaggio degli studenti della scuola pontina, con sperimentazione didattica e gemellaggi europei. L’obiettivo primario dell’intero percorso intrapreso è quello di sentirsi, come istituzione e comunità, ambasciatori Erasmus+ nel mondo per lo sviluppo del sentimento di cittadinanza europea negli studenti e nel territorio.