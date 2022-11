Si trova ricoverata a Roma, in stato di coma, la 15enne di Latina protagonista di un incidente avvenuto mentre si trovava alla guida di un monopattino.

Era infatti lo scorso mercoledì, primo pomeriggio, quando la giovane, per cause che sono al vaglio delle autorità, ha avuto un incidente in via dei Volsci che ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata nella zona di Pantanaccio.





I rilievi per ricostruire quanto accaduto sono stati effettuati dalla Polizia locale di Latina.