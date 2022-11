Incendio in un ex hotel a Latina, Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine sul posto

E’ divampato questa mattina un incendio in quello che era l’ex hotel De La Ville, sito in via Scaravelli, a Latina.

I vigili del fuoco, oltre a Polizia, Carabinieri e Polizia locale, sono intervenuti sul posto: necessario domare le fiamme e anche prestare soccorso ad una persona, un giovane di origini africane che si trovava all’interno dell’edificio.





L’ex hotel è infatti occupato da tempo dai senzatetto.

Secondo le prime informazioni il rogo sarebbe divampato da una camera al primo piano della palazzina.