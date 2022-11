Furto di marmitte, denunciato 20enne a Gaeta

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli inerenti il furto delle marmitte catalitiche, a seguito dei quali la Tenenza Carabinieri di Gaeta ha denunciato un giovane classe 2002 di Castel Volturno (CE) per essere stato sorpreso alla guida di un’autovettura, sebbene sprovvisto di patente di guida in quanto mai conseguita, in possesso di un seghetto alternativo elettrico solitamente utilizzato per la commissione della specifica tipologia di reato.