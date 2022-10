Festa dell’’Unità Nazionale e delle Forze Armate a Itri

Il 4 novembre ricorre la Festa dell’’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Si ricorda in tale data anche il centunesimo anniversario del Milite Ignoto. Per l’occasione la città di Itri ha in programma due giornate per sottolineare al meglio queste storiche ricorrenze. Giovedì 3 novembre in piazza Umberto I si terrà una Lectio Magistralis del professor Sciltian Gastaldi, scrittore, saggista e storico, sul “Milite Ignoto”. Dopo l’arrivo alle 10.30 delle scolaresche ci saranno i saluti istituzionali, interverranno Elena Palazzo, Sindaco facente funzione del Comune di Itri, Salvatore Mazziotti Assessore alla Cultura e la professoressa Maria Laura Cecere, Preside dell’ ICC di Itri. A seguire il saluto conclusivo è affidato a S.E. il Prefetto di Latina, Dott. Maurizio Falco. La lectio magistralis è attesa per le ore 11.30.

Domenica 6 novembre alle ore 11:30 si terrà la Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria Maggiore celebrata dal Parroco don Guerino Piccione. Alle ore 12 un corteo raggiungerà il Monumento ai Caduti per la deposizione di una Corona di alloro con schieramento del Gonfalone, dei Labari, e delle bandiere delle associazioni combattentistiche ed armi. A seguire il saluto del Sindaco facente funzione Elena Palazzo. La mattinata si concluderà con il breve concerto della banda musicale cittadina.

Un due giorni dunque all’insegna del tricolore che sventolando ci ricorda dei sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria che il 4 novembre 1921 furono ricordati con la tumulazione del “Milite Ignoto”, nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma.