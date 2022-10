I numeri della pandemia di oggi come resi noti dall’Asl di Latina evidenziano ancora oltre 300 nuovi positivi, per la precisione 328. Zero i decessi, ma vengono registrati ancora 2 ricoveri ospedalieri. Segnalate 125 guarigioni e 224 vaccinazioni.

Tra i casi segnalati ne risultano 97 a Latina, 41 ad Aprilia, 36 a Terracina, 24 a Sabaudia e poi via via gli altri centri con numeri più bassi.





IL BOLLETTINO DELL’ASL DI LATINA