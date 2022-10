Lazio Combat, tutto pronto a Scauri: attesi centinaia di atleti

Conto alla rovescia per la manifestazione sportiva dell’anno, questo fine settimana il palazzetto dello sport di Scauri sarà animato da centinaia di atleti provenienti da tutta Italia. Siamo quasi sul fischio di inizio per l’edizione pontina del torneo interregionale di taekwondo Lazio Combat, che conferma il nostro litorale uno dei punti nevralgici di questa disciplina.

L’evento è patrocinato dal Comune di Minturno, sostenuto e autorizzato dalla Fita Lazio, e arrivato all’apertura dei giochi grazie all’impegno del maestro Raffaele Marchione, una delle storiche punte di diamante del taekwondo della provincia di Latina. Già da venerdì l’Asd Taekwondo Scauri preparerà i cinque campi di gara, ricordando che saranno protagonisti di tantissimi incontri tra le varie categorie: suddivise in Kids, Cadetti, Junior e Senior di tutte le cinture, dalla cintura bianca (che rappresenta la categoria dei principianti) alla cintura nera (che invece rappresenta gli atleti che sono esperti nella disciplina), suddivise a loro volta oltre che dal colore della cintura anche per fascia di età e di peso.





Il maestro Marchione definisce questa manifestazione “un motivo di orgoglio” per la disciplina che insegna da tanti anni. E nondimeno per il suo legame con il territorio, che divide la sua bellezza tra storia, cultura e un quadro geografico-archeologico (il Comprensorio archeologico Minturnae, con l’Anfiteatro e la Via Appia, il Ponte Borbonico, il centro storico con il Castello Baronale), che in tanti ci invidiano. “Sarà una manifestazione bellissima dove, oltre agli atleti, saranno presenti molti maestri con le loro società ed un folto pubblico”, conclude Marchione.