Venerdì si conclude a Itri il corso per assaggiatori di olio d’oliva

Volge al termine in queste ore il CORSO PROFESSIONALE RICONOSCIUTO PER ASSAGGIATORI DI OLIO DI OLIVA, valido per il conseguimento dell’idoneità fisiologica all’assaggio ai sensi dell’allegato xii del reg. (cee) 2568/91 e s.m. e.i. e del decreto Mipaaf 7 ottobre 2021, organizzato dal Comune di Itri, per merito del Delegato all’Agricoltura Simone Di Mascolo, in collaborazione con la CAPOL di Latina.

Nell’ambito del corso, il giorno venerdì 21 ottobre alle ore 15,30 , presso l’Aula Consiliare del comune di Itri (piazza Umberto I°), si svolgerà la lezione del Prof. Maurizio Servili, membro del Dipartimento di Scienze agrarie Alimentari ed Ambientali dell’Università degli studi di Perugia e membro del Consiglio Accademico dell’Accademia Nazionale dell’Ulivo e dell’Olio, che tratterà i seguenti temi:





caratteristiche chimico fisiche degli oli d’oliva e loro analisi; bioformazione delle note aromatiche degli oli di oliva vergini; formazione dei componenti responsabili delle note olfattive e gustative di oli di pregio e difettosi; fattori che influenzano la loro composizione quali-quantitativa; sistemi di raccolta, conservazione, trasformazione e separazione.

Al termine del corso sarà consegnato l’attestato di idoneità fisiologica all’Assaggio degli oli di oliva e lo stesso costituisce il primo di due livelli di un percorso che porta all’iscrizione all’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, tenuto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.