Latina ai Mondiali di pattinaggio in Argentina con Siria Montico

Campionati mondiali di pattinaggio di velocità a rotelle a San Juan dal 23 ottobre al 16 novembre prossimo, la studentessa del liceo B.G. Grassi vola in Argentina a sventolare i colori dell’Italia

Ci sarà anche Latina ai mondiali di pattinaggio che si terranno in Argentina a San Juan dal 23 ottobre al 16 novembre, in pista la campionessa pontina di “pattinaggio corsa” Siria Montico.





La competizione è inserita all’interno dei World Skate Games, l’evento multisport che raggruppa in un solo luogo tutte le rassegne iridate delle discipline affiliate alla Federazione internazionale. Il Pattinaggio Corsa è una disciplina individuale o a squadre in cui gli atleti si confrontano contro il tempo o contro avversari correndo su pattini in linea.

Siria Montico campionessa Italiana nella 5000 metri a punti, ai Campionati Italiani di Spinea indossa i colori della società ASD CSEN PATTINAGGIO ROMA, allenata da Maurizio Lollobrigida e Matteo Angeletti. Le gare, che vedranno impegnata la giovane talentuosa pontina, sono estremamente appassionanti e coinvolgenti grazie alle alte velocità raggiunte anche quando gli atleti sono a distanza ravvicinata.

Siria Montico, classe 2005 ha cominciato a pattinare a cinque anni, con ASD SPEEDY WHEELS di Latina, da allora nel suo palmares ci sono: un titolo italiano, due medaglie d’argento e due di bronzo nelle 15.000 e 10.000 metri ad eliminazione e a punti ai Campionati Italiani e un bronzo ai Campionati Europei a L’Aquila, nella 10000 a punti/eliminazione. Palmares invidiabile se ai successi sportivi si aggiungono anche quelli scolastici, Siria Montico frequenta il quarto anno del Liceo Scientifico GB Grassi di Latina.