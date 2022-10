Associazioni in campo per il parco inclusivo in via del Ginepro

Il sogno di un parco inclusivo in via del Ginepro a Sabaudia potrebbe presto diventare realtà. I volontari ci credono tanto da avere raccolto 800 kg di rifiuti domenica scorsa nell’ambito di una iniziativa promossa da PlasticFree.

Il progetto nasce dal Comitato gli Amici del Parco di Chloe che hanno in progetto di realizzare un’area che possa essere utilizzata anche da bambini con disabilità. Un gruppo nato attorno a Valentina, mamma di Chloe una bimba affetta da una grave malattia genetica.





“35 volontari Plastic Free – commenta il referente dell’associazione per Sabaudia, Adriano Salvatori – hanno bonificato un parco in via del Ginepro a Sabaudia. Appuntamento alle ore 9:30 e fine della raccolta ore 12:00. Associazioni coinvolte Latina autismo , qua la zampa, amici del parco di Chloe e GSI Sabaudia. Raccolti più di 800 kg tra rifiuti domestici e ingombranti. L’area diventerà, grazie al comitato di quartiere amici del parco di Chloe, un parco inclusivo per bambini normodotati e diversamente abili. La responsabile del comitato di quartiere è Valentina , la mamma di Chloe una bambina purtroppo affetta da una malattia genetica rara. Intervenuto anche l’assessore all’ambiente di Sabaudia Vittorio Tomassetti. Si ringrazia la ditta del prete per lo smaltimento dei rifiuti è l’ente parco nazionale del Circeo per il sostegno costante”.