VIDEO e FOTO – Inaugurata a Sperlonga la “panchina gigante”

Sabato 15 ottobre in una mattinata degna di una giornata di fine estate, a Sperlonga è stata inaugurata la panchina gigante posta sulla collina che si pone al centro tra la spiaggia di Levante e quella di Bazzano e che abbraccia con il suo panorama mozzafiato il borgo sperlongano.

La “Big Bench” è un progetto con tanto di “passaporti” e “timbri” per coloro che le vanno scovando in tutto il mondo. Non troppo lontano dal territorio pontino, in Ciociaria, ce n’è una a Pontecorvo. Quella che si affaccia sull’azzurro del Tirreno, invece, è la n.265.





Tanti coloro che già dopo l’istallazione hanno deciso di imboccare il “Sentiero d’Ulisse”, a due passi dal Museo archeologico di Sperlonga, ma nella giornata di sabato è avvenuto il taglio del nastro, alla presenza del presidente del consorzio Sperlonga Turismo che ha voluto fortemente questa novità, ovvero Leone La Rocca, del sindaco di Sperlonga Armando Cusani, della presidente del Parco della Riviera d’Ulisse Carmela Cassetta e della direttrice del Museo archeologico di Sperlonga Cristiana Ruggini.

