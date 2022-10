Taekwondo, a Scauri in arrivo “Lazio Combat”: centinaia di atleti da tutt’Italia

Scauri snodo del taekwondo italiano. A breve il palazzetto dello sport farà da cornice all’edizione 2022 del campionato interregionale “Lazio Combat“, competizione che tra il 22 e il 23 ottobre vedrà protagonisti circa 700 atleti provenienti da una parte all’altra dello Stivale. Una manifestazione sportiva di spessore e con decine di talenti, ma anche un pienone annunciato a beneficio di non poche realtà del comparto ricettivo e del resto della città, messa in vetrina.

Un evento patrocinato dal Comune di Minturno, autorizzato dal comitato regionale Fita Lazio e giunto a certe latitudini grazie all’impegno del Centro Taekwondo Scauri: l’Asd guidata dal maestro Raffaele Marchione ha voluto fortemente la sua organizzazione ‘in casa’, un traguardo atteso da tempo.





Tra gli atleti annunciati, nomi di spicco della sezione Fiamme Oro della polizia di Stato di Nettuno e delle sedi distaccate per le sezioni giovanili di Palermo e Brindisi. Ma tra i tanti non potevano mancare una decina di atleti del Centro Taekwondo Scauri, suddivisi per fasce d’età in Kids, Cadetti, Junior e Senior, oltre che per cinture e peso.

“Motivo di orgoglio, tra l’altro, sarà quello di far conoscere il nostro bellissimo paese e le strutture storiche come il teatro Romano ed il castello medievale di Minturno”, evidenzia il maestro Marchione. “Sarà una manifestazione bellissima dove, oltre agli atleti, saranno presenti molti maestri con le loro società ed un folto pubblico”.