È accaduto ieri mattina a Latina, in zona Borgo San Michele. Un uomo di circa 50 anni pare stesse portando a spasso il cane, quando, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, sarebbe stato colpito in pieno da un’auto che transitava in zona.

L’uomo, colpito in modo violento pare sia rimasto a terra fino all’arrivo dei soccorsi. Sul posto, gli uomini del 118 che hanno trasportato il ferito in codice rosso presso l’ospedale di Latina in condizioni serie.