Furti in due supermercati di Santi Cosma: denunciate 4 persone

I carabinieri della Stazione di Santi Cosma e Damiano, al termine di specifica attività d’indagine, hanno denunciato per furto aggravato in concorso, 4 persone (classi ’73 e ’81 della provincia di Caserta e classi ’81 e ’99 della provincia di Frosinone), per essere stati identificati quali autori di due furti consumati il 6 e 7 agosto scorso all’interno di due supermercati di Santi Cosma e Damiano, da dove asportavano vari generi alimentari di tenue valore.