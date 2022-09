Itri, cittadini scrivono al Prefetto e costituiscono il comitato

Dopo l’evento calamitoso dello scorso mese di novembre, il Comitato costituito dagli abitanti della località Campiglioni di Itri, ha scritto al Prefetto di Latina e per conoscenza al Sindaco di Itri, per sollecitare i lavori di messa in sicurezza, che dopo un anno non sono iniziati e ad ogni allerta, sono costretti ad evacuare dalle loro case.

Gli abitanti di Campiglioni si sentono abbandonati dalle istituzioni cittadine e dopo dieci mesi di “immobilismo” invitano il Prefetto ad intervenire.

Intanto i cittadini delle aree colpite dall’alluvione nel 2021 si incontreranno domenica 9 ottobre alle 16 presso l’area del mercato in località Giovenco per la costituzione di un Comitato di quartiere.

LA LETTERA INVIATA AL PREFETTO