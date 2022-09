Il libero della Top Volley Matteo Staforini è campione d’Europa con l’Italia U20

Tra i 14 azzurrini oro ai Campionati Europei di Under 20 c’è anche Matteo Staforini, libero della Top Volley Cisterna. Un campione europeo alla corte di coach Fabio Soli per arricchire un roster di grande qualità dove Staforini farà coppia con Damiano Catania. Cresciuto nelle giovanili dei Diavoli Rosa Brugherio, il libero bergamasco, classe 2003 è alto 192 centimetri ed ha al suo attivo già due stagioni nella massima serie nazionale di pallavolo maschile. Dopo due anni in forza all’Allianz Powervolley Milano è approdato a Cisterna dove vestirà la maglia numero 15 stesso numero indossato con la nazionale under 20 campione d’Europa.

Matteo Staforini (Top Volley Cisterna): “Siamo stati grandi, vincere il titolo europeo ti trasmette una grande emozione e sono felicissimo di aver fatto parte di questo gruppo. Siamo partiti con gli allenamenti a giugno e abbiamo passato insieme un’estate intera. Il mio primo ringraziamento è per i compagni, lo staff tecnico e il gruppo che ci ha seguito nell’impresa. Sono in viaggio verso Cisterna, la mia prossima destinazione e non vedo l’ora di scendere in campo con i nuovi compagni e parlare con coach Soli. Il nostro obiettivo quest’anno è confermare la partecipazione ai playoff, la squadra è molto competitiva. Tra una settimana inizia il campionato, affronteremo la mia ex squadra, sarà un match particolare per me. Vogliamo fare bene e portare a casa la vittoria”.