Allagamenti a Fondi, situazione in miglioramento: strade riaperte

Dopo un pomeriggio di apprensione, la situazione dei corsi d’acqua a Fondi è progressivamente tornata alla normalità.

A renderlo noto il Comune che ha comunque spiegato come il alcuni punti critici bisogna prestare attenzione alla cartellonistica.





LA NOTA DEL COMUNE

“La situazione sta progressivamente tornando alla normalità. Le strade comunali, via Fosselle Sant’Antonio, via Casetta Ugo, via Torre e via San Magno, sono state riaperte.

Nei punti sorvegliati speciali è stata posizionata l’apposita cartellonistica.

Le condizioni meteo sono in rapido miglioramento.”