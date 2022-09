Fondi, allagamenti e strade chiuse: “Invito a uscire solo se necessario”

Malgrado l’allerta meteo meno impattante per la giornata di oggi rispetto a quella di ieri, la pioggia continua a cadere e la situazione non è delle migliori a Fondi dove continuano ad essere segnalati allagamenti e il Comune chiude le strade e invita i cittadini a non uscire se non strettamente necessario fino alla serata.

LA NOTA DEL COMUNE

“A causa delle abbondanti, incessanti e straordinarie piogge che dall’intera giornata interessano il territorio, è stato necessario chiudere, in via precauzionale, le seguenti strade comunali:

-Via Fosselle Sant’Antonio, nel tratto in corrispondenza di via Casetta Ugo -Via Casetta Ugo, nel tratto in corrispondenza con via Fosselle Sant’Antonio -Via Torre, nel tratto in corrispondenza con via Spinete -Via San Magno