Finanziamenti, il Comune di San Felice apre lo Sportello Europa

Offrire ulteriori servizi ai cittadini e affiancare la pubblica amministrazione per sfruttare appieno le numerose opportunità derivanti dai finanziamenti messi a disposizione dall’Unione Europea. È con questo scopo che a San Felice Circeo è stato istituito lo Sportello Europa, che ha aperto ieri i battenti nel palazzo municipale di piazza Lanzuisi, nel centro storico.

Tale ufficio, che sarà gestito dalla dottoressa Selenia Boccia, dottoressa specializzata in finanziamenti europei, rappresenta un valido strumento messo a disposizione sia della pubblica amministrazione, interfacciandosi con i vari uffici che la compongono, sia per i privati, le imprese e le associazioni del territorio. Difatti, lo Sportello opererà su entrambi i fronti per informare costantemente, mediante un’apposita sezione che verrà istituita sul sito del Comune, delle opportunità attive.





«Si tratta di un ulteriore impegno – ha dichiarato il consigliere Giuseppe Schiboni, delegato per i Progetti speciali di alta valenza territoriale – dell’amministrazione comunale per dare la possibilità a privati, imprese e associazioni, oltre che all’Ente, di attingere ai finanziamenti. È la prima volta che il nostro Comune attiva tale servizio e lo fa in un periodo storico particolare, nel quale una delle maggiori sfide che ci attendono è l’utilizzo corretto dei fondi del PNRR, che rappresenta una grande opportunità di sviluppo per il nostro territorio».

«È una grande possibilità – aggiunge Samantha Coppola, delegata alle Politiche Giovanili – anche per i giovani di San Felice Circeo, che attraverso lo Sportello Europa, interfacciandosi con professionisti del settore, potranno muoversi con maggiore facilità nell’individuare i bandi di loro interesse e nel presentare progetti». L’ufficio sarà aperto il martedì e il giovedì dalle 10:30 alle 12:30.