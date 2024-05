Stefanelli con Renzi a Ventotene per onorare Spinelli – FOTO

L’evento, dal chiaro messaggio elettorale in vista delle elezioni Europee del prossimo giugno, hanno permesso ai tre di rendere omaggio alla tomba di Altiero Spinelli.

“É stato bello respirare nell’aria l’entusiasmo e la voglia di futuro dei ragazzi accorsi per far diventare sempre più grande la nostra Unione Europea” ha commentato Stefanelli, in corsa anche lui per un posto al Parlamento europeo.