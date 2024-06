VIDEO – Incendio a San Felice, bruciano i mezzi per la raccolta rifiuti

Misterioso incendio notturno a San Felice Circeo, dove nelle ore tra lunedì e martedì un maxi-rogo ha distrutto diversi veicoli speciali adibiti alla raccolta dei rifiuti, parcheggiati nell’autoparco di via della Pineta. Otto, gli automezzi coinvolti.





Il rogo è divampato intorno all’una, portando all’intervento del personale operativo dei vigili del fuoco del Comando di Latina. Successivamente alle operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme, gli operanti hanno effettuato un controllo dell’area in collaborazione con i carabinieri, con l’obiettivo di risalire alle cause dell’accaduto, al momento ancora in fase di accertamento.

«Rispetto a quanto avvenuto la scorsa notte – dichiara il sindaco Monia Di Cosimo – confidiamo nell’operato degli investigatori e degli inquirenti affinché venga fatta luce sull’incendio che ha interessato alcuni mezzi parcheggiati nell’autoparco di via della Pineta. Ringrazio altresì, a nome di tutta la nostra amministrazione, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti sul posto riuscendo a circoscrivere e limitare i danni».