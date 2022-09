La Top Volley Cisterna torna in campo oggi contro l’Hebar Pazardzhik, ingresso libero al Palasport

Seconda seduta di allenamento congiunto oggi al Palasport di Cisterna con l’Hebar Pazardzhik dopo quella di giovedì vinto 4-0 dalla Top Volley. Il sestetto guidato da capitan Baranowicz torna in campo per replicare la sfida contro i campioni di Bulgaria. Fischio d’inizio alle 18.00 di oggi, sabato 17 settembre. I ragazzi di coach Fabio Soli tornano a giocare per continuare a sperimentare feeling e sinergia, ma soprattutto per dare il giusto input allo staff tecnico per poter calibrare l’intensità dei singoli carichi di lavoro. Già giovedì sono arrivate risposte importanti dalle prestazioni di Zingel, Gutierrez, Sedlacek e il solito Dirlic, già in forma smagliante. Baranowicz ha provato tutte le opzioni di attacco alternando palle veloci, pipe e assist millimetrici per sfruttare al meglio le potenzialità dei compagni.

Andrea Mattei (Top Volley Cisterna): “Questa avventura è iniziata nel migliore dei modi, ho trovato un ambiente confortevole sotto tutti gli aspetti tecnici fisici. Abbiamo portato dei buoni risultati nelle amichevoli, sabato saremo di nuovo protagonisti nell’allenamento congiunto con l’Hebar Pazardzhik e la settimana prossima parteciperemo al torneo di Gubbio che indubbiamente sarà un buon test per il prossimo inizio di campionato. Dobbiamo lavorare su tutto, non dobbiamo essere una coperta corta che fa bene una cosa e male un’altra. Sul lato tecnico, per quello che sto vedendo, dobbiamo sempre gestire nel migliore dei modi le situazioni che si presentano quotidianamente. La partita di domani contro L’Helbar Pazardzhik va affrontata come quella di giovedì, con tranquillità, è un test match per capire le nostre capacità. Come ho detto in varie occasioni devo tanto a Camillo Placì, la sua mentalità, che ho capito negli anni, ha contribuito alla mia crescita sportiva. Era molto duro con me, ora ho la consapevolezza che aveva ragione, è un grande allenatore, una persona di mondo ed ho molta stima di lui”.





Gianrio Falivene (Presidente Top Volley Cisterna): “E’ sempre un piacere stare vicino a Camillo Placì, un amico e un grande professionista. In campo già si vede l’impronta di Fabio Soli sulla squadra, specialmente per alcuni giocatori che stanno acquisendo la consapevolezza, come squadra, del cammino che si sta intraprendendo per affrontare al meglio il prossimo campionato di Superlega”.

Botteghini aperti anche questa settimana per sottoscrivere l’abbonamento stagionale ed assistere agli incontri casalinghi della Top Volley nel campionato di Superlega nazionale. I tagliandi si possono acquistare al Palazzetto dello Sport, tutti i giorni, fino a sabato, dalle 16 alle 20.