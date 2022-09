Il presidente della provincia in visita ai licei Alighieri e Manzoni

Il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli questa mattina ha visitato altri due istituti superiori a Latina: il liceo classico ‘Dante Alighieri’ e il liceo ‘Manzoni’.

Presso l’istituto di viale Mazzini stanno proseguendo in maniera spedita i lavori di rifacimento dei pavimenti in alcuni locali, lavori che entro la fine del mese dovrebbero concludersi con la riconsegna delle aule che orneranno ad essere fruibili. Saranno inoltre effettuati alcuni lavori sugli impianti elettrici e sarà rifatto anche il pavimento dell’auditorium.





Stefanelli ha fatto poi tappa al ‘Manzoni’ di viale Le Corbusier dove è stato ricevuto dalla dirigente Paola Di Veroli e dove una studentessa dell’indirizzo musicale ha suonato un brano al pianoforte. Il liceo attualmente, per carenza di spazi, è costretto ad utilizzare alcune aule del ‘Vittorio Veneto’ e dell’Istituto Preziosissimo Sangue di viale XXIV Maggio in attesa della realizzazione della nuova sede – che dovrebbe sorgere a ridosso di quella attuale – che risponda alle esigenze di studenti e corpo docente. Attualmente si è in attesa del permesso edilizio per costruire da parte dell’amministrazione comunale.

“Auspichiamo un aiuto dal Comune di Latina – spiega il presidente Stefanelli – affinché ci supporti nel reperimento di locali in modo da dotare tutti gli istituti superiori che presentano problemi di spazi di una sistemazione migliore per tutte le attività scolastiche e para scolastiche. Il supporto dell’amministrazione ci consentirebbe di superare le attuali difficoltà di insufficienza di locali che alcune sedi devono affrontare”.