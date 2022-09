Master di I e II livello per Infermieri e Professionisti della Sanità

I master hanno una doppia valenza: da un lato permettono di ampliare conoscenze precedentemente acquisite e tradurle in competenze professionali, dall’altro aiutano a potenziare capacità professionali acquisite nella pratica.

Il concetto di carriera e master si realizza sia con un riconoscimento formale dell’attività specialistica svolta, ma anche con un riconoscimento economico che il nuovo CCNL prevede con l’incarico di funzione.

Il Centro Studi Socrate, in collaborazione con le maggiori università Digitali italiane, ha deciso di attivare il mese della formazione per la SALUTE proponendo oltre 100 MASTER dell’area sanità a prezzi agevolati.

Un esempio?

Master in Management per le funzioni di coordinamento nell’area delle professioni sanitarie a 750 euro invece di 1300 euro:

Master in area critica a 750 euro invece di 1300 euro;

Master in L’Infermiere di camera operatoria a 900 euro invece di 1400 euro;

Master in Posturologia a 1000 euro invece di 1500 euro;

Master in Osteopatia In collaborazione con S.E.F.O. e A.I.P.U. a 1000 euro invece di 1500 euro;





