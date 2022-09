Basket, esordio con vittoria per la Benacquista Latina

Rimane la convinzione che si possa contare su 9 giocatori intercambiabili, come detto in occasione delle uscite precedenti?

«Rispetto a tutte le altre partite, dove avevamo fatto quintetti diversi, partendo con Cicchetti da 4, stavolta siamo partiti con i due lunghi. Faremo prove, cambieremo e valuteremo partita per partita sui quintetti, ma il fatto che tutti possano partire subito rimane, prima o dopo non cambia nulla, tutti giocano e la forza deve essere questa. Inoltre, ci dà l’alternativa, per esempio questa sera Durante nei primi 2 minuti in campo ha fatto diversi errori, invece nella seconda parte di gara è stato dentro al gioco e ha fatto buone cose».

Nei primi due quarti forse sono mancati il gioco di squadra, la circolazione di palla, l’aggressività, mentre nella seconda parte è cambiato l’atteggiamento, è sembrata una squadra diversa a livello mentale. È stata solo un’impressione? Cosa è cambiato al rientro dall’intervallo?

«Abbiamo sistemato alcune cose, soprattutto siamo tornati in campo sapendo che dovevamo alzare il ritmo, soprattutto in difesa perché avevamo subito 45 punti e, seppur con un avversario molto bravo, che ha dei buonissimi attaccanti, qualche errore lo avevamo fatto. Potevamo subire meno, soprattutto a rimbalzo, perché hanno fatto spesso canestro e fallo e questa era la prima cosa da eliminare. Poi dovevamo sistemare alcune piccole situazioni tattiche. Nella seconda parte di gioco, siamo stati sicuramente più presenti, più aggressivi, ma possiamo fare ancora migliorare in attacco».