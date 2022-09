Doppio incidente sabato a Fondi, atterra l’eliambulanza traffico in tilt

Un rientro dal mare non dei migliori non solo per le persone incidentate, ma anche per i tanti che sono rimasti per parecchio tempo bloccati nel traffico.

Nel tardo pomeriggio di sabato sono stati registrati sulle strade di Fondi due sinistri stradali.





Il primo è quello che si è venuto a creare sulla strada Fondi-Sperlonga all’altezza dell’intersezione con via Chiarastella dove hanno fatto l’incidente una moto e un’automobile Mini Cooper. Sul posto gli agenti della Polizia Locale e gli uomini del 118 che hanno preso in carico il centauro ferito accompagnato presso l’ospedale di Terracina.

L’altro incidente si è verificato poco più tardi su via Diversivo Acquachiara all’altezza dell’incrocio con via dei Moi. In questo caso si sono scontrati un’automobile e uno scooter. Anche in questo caso la peggio l’ha avuta l’uomo a bordo del mezzo a due ruote. Su questo incidente è intervenuta anche l’eliambulanza per trasportare il ferito presso l’ospedale di Latina.

In entrambi i casi i feriti non sono sembrati essere in gravi condizioni.

Disagi alla circolazione anche sulle strade adiacenti con gli automobilisti rimasti a lungo imbottigliati per diverso tempo su via della Ferrovia, e via Capocroce. La situazione è tornata alla normalità dopo le 20.30.