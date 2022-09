Malore per il sindaco di Itri ricoverato, la vice Palazzo fa le veci

È stato colto sabato da un improvviso malore il primo cittadino di Itri Giovanni Agresti che è ricoverato in un noto ospedale della capitale.

Apprensione in paese per le condizioni di salute del sindaco eletto meno di un anno fa nella sfida a tre con i già primi cittadini Antonio Fargiorgio e Giuseppe De Santis.





La macchina amministrativa del Comune, in questo frangente in cui le condizioni di salute del sindaco non sono ancora ottimali per poter riprendere la normale attività politica, passano nelle mani della sua vice, l’assessore all’Urbanistica Elena Palazzo.