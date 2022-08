Rosario Miraggio in concerto a Sperlonga, Paola Villa solleva il caso

L’ex prima cittadina di Formia Paola Villa solleva il caso del concerto a Sperlonga, previsto per venerdì 2 settembre nel bel mezzo della festa patronale del cantante neomelodico Rosario Miraggio.

L’ex sindaco, oggi tra i banchi d’opposizione di Formia, chiede l’intervento delle istituzioni per evitare che il cantante eviti di cantare un brano specifico che, secondo le ricostruzioni dell’ex prima cittadina, avrebbe dedicato nel lontano 2012 a un boss sanguinario poi condannato per omicidio. Di seguito le parole di Paola Villa diffuse attraverso i proprio profili sui social.

LA NOTA DI PAOLA VILLA

Era il 2012, era un mercoledì sera, in piazza Aubry a Gragnano, quando il cantante neomelodico Rosario Miraggio si esibisce in concerto in occasione della festa patronale della Madonna del Carmelo, alla fine del concerto saluta dicendo: “dedico la prossima canzone a Nicola ’o fuoco, a cui auguro di poter presto riabbracciare tutti gli amici”.