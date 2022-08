La rivista “ROMA the Eternal City” ospita Sperlonga

Sperlonga ancora una volta alla ribalta internazionale. Questa volta il Borgo è al centro di uno strepitoso servizio fotografico con tanto di articolo in italiano e in inglese, pubblicato sul numero estivo di “ROMA the Eternal City”. La prestigiosa rivista edita dal Gruppo Editoriale, specializzato in eleganti e prestigiose pubblicazioni distribuite in tutto il mondo, ha dedicato un servizio a Sperlonga: un viaggio esclusivo dalla costa alle tipicità, dal lifestyle ai servizi senza trascurare il Museo archeologico nazionale e la Villa di Tiberio, reso ancora più vivido dalle splendide foto del Borgo e delle sue spiagge.

“ROMA the Eternal City” racconta le eccellenze di Roma e dintorni: suggerimenti e focus sulla moda, la cultura, oltre a tanti itinerari inediti e recensioni dei migliori alberghi, ristoranti, shopping experience e grandi mostre, punto di riferimento del lifestyle italiano.





Nella presentazione della pubblicazione si legge: “La rivista è legata al territorio che circonda una delle più belle città del mondo senza dimenticare gli eventi, le mode del momento e le tendenze che provengono dalle capitali internazionali. Un magazine patinato in doppia lingua (inglese e italiano)”.

“L’interesse per Sperlonga a livello internazionale cresce sempre di più. La pubblicazione da parte della rivista del Gruppo Editoriale è stata resa ancora più autentica dalla compagnia di Saverio Ferragina (sperlongano di adozione), mentore e guida speciale di questo appassionante viaggio. Ringrazio pubblicamente entrambi per il bellissimo servizio” ha commentato il presidente di Sperlonga Turismo, Leone La Rocca.

Saverio Ferragina è un eclettico comunicatore nonché famoso press-agent di numerosi nomi dello spettacolo, quali Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno, Sergio Rubini, Anna Galiena, Arturo Muselli e tanti altri ancora. Autore e ideatore di molte campagne mediatiche per cinema, tv e teatro. È inoltre consulente di marketing e comunicazione per aziende, fondazioni culturali ed imprenditori di diversi settori industriali.

L’articolo di “ROMA the Eternal City” però, è solo l’inizio di una collaborazione che si annuncia proficua tra il Gruppo Editoriale e Sperlonga.

“Non posso ancora svelare del tutto i progetti in essere” confessa Leone La Rocca, “ma posso garantire che questa collaborazione con il Gruppo Editoriale e con Saverio Ferragina in particolare porterà a Sperlonga eventi di spessore internazionale, sia a livello culturale che di spettacolo. Nei prossimi mesi verranno resi noti i termini e le idee sviluppate insieme”.