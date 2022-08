Raccolta rifiuti a Itri, servizio potenziato con due nuove unità

“A seguito della diffida inviata dal Sindaco del Comune di Itri Giovanni Agresti nei confronti della società De Vizia Transfer, che si occupa del servizio di raccolta rifiuti in paese, e delle numerose segnalazioni giunte in Comune in questi giorni da parte di cittadini e turisti colpiti dai disservizi della raccolta differenziata, è giunta ieri mattina in Comune a Itri una nota di riscontro da parte della su citata società appaltatrice.