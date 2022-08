Destagionalizzazione, a Sperlonga si andrà al mare tutto l’anno

Al mare tutto l’anno.

La giunta comunale di Sperlonga ha deliberato per la destagionalizzazione delle attività turistico-ricreative sul demanio marittimo.





Stabilito così che tali attività possano restare aperte anche dal 1 ottobre al 31 maggio prossimo e che quelle di ” facile rimozione, situate sul demanio marittimo assentito in concessione, laddove in possesso dei prescritti requisiti di legge, possano essere autorizzate dal responsabile del servizio competente a rimanere posizionate” anche per tale periodo, purché, entro il 10 ottobre, presentino “apposita istanza”.

Disposto poi che le attività balneari potranno aprire alle ore 9 e dovranno chiudere, salvo proroghe da autorizzare, alle 17, che vi sarà divieto di balneazione in assenza del servizio di vigilanza, che le spiagge dovranno essere pulite e che non vi si potrà accedere dopo l’orario di chiusura.

Una decisione presa dalla giunta volendo “perseguire l’obiettivo insito nel progetto denominato “Mare d’Inverno”, al fine di incentivare la destagionalizzazione delle attività turistico-ricreative in concessione sul demanio marittimo, nella direzione di una piena fruizione delle coste per tutto l’arco dell’anno e dal fine di valorizzare economicamente il nostro litorale anche nella stagione invernale”.