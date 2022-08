Polizia Stradale, gli interventi sul territorio nel week-end di Ferragosto

Nello scorso weekend di ferragosto la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sulle strade di maggiore percorrenza della provincia di Latina e soprattutto vigilato il litorale pontino meta di numerosi dai vacanzieri.

Con 32 equipaggi gli agenti della Polizia Stradale di Latina hanno svolto specifici e mirati controlli tendenti alla verifica del rispetto dei limiti di velocità, della guida in stato di alterazione da uso e/o abuso di sostanze stupefacenti e alcol, dell’utilizzo dei cellulari alla guida e delle cinture di sicurezza, non tralasciando il controllo dei mezzi adibiti al traporto di merci e passeggeri.





In soli quattro giorni, sono stati elevati ben 78 verbali – con l’identificazione dei rispettivi conducenti, con violazioni al codice della strada che vanno dalla mancanza dell’assicurazione obbligatoria, alle violazioni di limiti di velocità, ai passaggi col semaforo rosso, e soprattutto per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nelle medesime giornate sono stati inoltre rilevati 7 incidenti stradali.

I servizi continueranno anche nel prossimo fine settimana.