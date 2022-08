Bagno di folla a Cisterna per il concerto dei Tiromancino

Una cavea in pieno centro per Zampaglione e la sua band. Carrellata di successi, musica di qualità, l’invito a godere di questa estate “finalmente liberi”

“È stata una serata bellissima. Grazie di cuore. Godiamoci questa estate, finalmente liberi. Andiamo al mare, stiamo con gli amici, facciamo tardi, andiamo ai concerti. Grazie Cisterna”.

Ha salutato così, con un inno alla ritrovata “normalità” e un invito alla voglia di stare insieme, il folto e caloroso pubblico Federico Zampaglione ieri sera dal palco dell’area concerti di via Carducci trasformatasi un’ampia cavea in grado di accogliere grandi eventi come il concerto dei Tiromancino.





Il centro di Cisterna ha ospitato migliaia e migliaia di persone, lungo il Corso pedonalizzato, nelle piazze, ma è nel parcheggio di via Carducci e nella sua naturale conformazione ad “arena” che si è assistito ad uno spettacolo nello spettacolo, con una moltitudine di persone distribuita anche sulla laterale via Quasimodo e nella antistante piazza 19 Marzo.

Ottima l’acustica e mozzafiato la veduta dal palco, tanto da entusiasmare anche Zampaglione e la sua band che non hanno esitato a commentare, a fine concerto, come si siano divertiti a suonare per Cisterna.

In quasi due ore di spettacolo, i Tiromancino hanno snocciolato un repertorio che ha spaziato nel tempo e nei brani che li hanno resi celebri, come “La descrizione di un attimo”, “Per me è importante”, “Amore impossibile”, “Imparare dal vento”, “Un tempo piccolo”, “L’alba di domani”, “Vento del sud”, “Dove tutto è a metà”, e «il brano che ci ha cambiato la vita»: “Due destini”.

Jessica Paciola ha introdotto il concerto dando la parola al sindaco Valentino Mantini, sul palco insieme all’assessore alla Cultura Maria Innamorato e alla delegata al Turismo, Spettacolo ed Eventi Aura Contarino.

“Abbiamo faticato molto – ha detto Mantini – commettendo probabilmente anche degli errori, ma sempre nella massima trasparenza. Ringrazio gli assessori, consiglieri e i tanti volontari. Ci stiamo lasciando alle spalle oltre due anni di Covid e il commissariamento: aiutateci a restituire decoro e utilità a questa citta. Godetevi lo spettacolo, ce lo meritiamo dopo tanto tempo”.

“Cisterna Estate” riprenderà sabato 20 agosto spostandosi nell’area mercato di via delle Province (ex Nalco) con l’allestimento di un’area food e shopping dove alle 18:30 si terrà il “1° raduno di auto e moto storiche a Cisterna di Latina”, gara di abilità cronometrata a cura di Circolo Pontino della Manovella.

Mentre domenica 21 agosto alle 18 si terrà la 1° edizione di “Corsa dei quartieri” e concluderà il mese di manifestazioni, alle ore 22:30, l’evento “Notte di fuoco”, spettacolo pirotecnico curato dalla Pirotecnica Gabriele R. e figli con il contributo di Califano Carrelli e Stradaioli Costruzioni Generali.