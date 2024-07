Mercoledì gli “A Toys Orchestra” in concerto a Terracina

Sound inconfondibile, brani storici entrati per potenza nelle radio e nella musica per cinema, un gruppo che è un punto di riferimento del panorama musicale indipendente con alle spalle centinaia di date in Italia e all’estero. Tornano a farsi sentire alla loro maniera gli “A Toys Orchestra”, in concerto a Terracina dalle 21.30 di mercoledì, presso lo stabilimento balneare Bahia.

Il loro nuovo disco, Midnight Again, uscito il 22 marzo, è finito un po’ ovunque: tanto nelle riviste patinate e nelle radio mainstream, quanto nei magazine storici e indipendenti. In tanti,questo album lo tengono in gran considerazione tra le uscite dell’anno. Lasciamo parlare “Il Buscadero”: “Uno dei loro dischi più belli di sempre. Non hanno perso la loro caratteristica maggiore gli …A Toys Orchestra, ossia quella di saper scrivere canzoni memorabili, arrangiate con un estro, una fantasia e un talento impagabile. Ci eravate davvero mancati ragazzi, bentornati!”.





Midnight Again è il terzo capitolo di una trilogia che gravita attorno alla Mezzanotte. Trilogia che se la prende comoda, iniziata nel 2010 con l’uscita di Midnight Talks, seguita nel 2011 da Midnight Revolution e chiusa a marzo scorso, quando sono venute alla luce queste dodici tracce magnetiche, che confermano il gusto per le sfumature soul che si insinuano nei brani blues-rock, per i testi ironici dal piglio internazionale. Brani dal sapore intenso, autentico, solido, tipico di una produzione analogica, che decide intenzionalmente di relegare l’uso del digitale allo stretto necessario.

Gli ATO, per chi non li conoscesse, nascono nel loro nucleo originario nel 1998 ad Agropoli. Vincono negli anni numerosi premi, macinano concerti, cambiano, si fermano, elaborano, ripartono. Impossibile riassumere qui una lunga e gloriosa carriera, fatta di coerenza e di grande passione per l’indipendenza musicale. Ora non resta che attendere di vederli. E dare loro il benvenuto a Terracina.