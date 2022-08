Maltempo nella notte, danni e disagi in provincia di Latina (#VIDEO)

Erano quasi le 2 di questa notte, quando un violento nubifragio si è abbattuto sul litorale pontino.

Ad essere colpite, molte zone della provincia, in particolare Bella Farnia, vicino Sabaudia, e Borgo Grappa, alle porte di Latina.

Decine le segnalazioni per alberi caduti in strada e sulle abitazioni.

Numerosissime anche le richieste di intervento ai Vigili del Fuoco, tanto che si è reso necessario il supporto di altre squadre, provenienti da Roma e Benevento.

La raffica di vento rilevata dalla stazione meteorologica di Fondi in zona Querce ha registrato una picco massimo di 66 km/h, non escludendo raffiche pure più intense sulle aree della piana limitrofe alla costa dove il temporale è approdato dal mare alla terraferma”.

Danni segnalati anche in zona Salto di Fondi e sulla Piana di Terracina in località Borgo Hermada.

Molti i danni anche ai capannoni per qualche tetto divelto con lamiere.

Segnalazioni di danni nel Comune di Minturno da parte del sindaco Gerardo Stefanelli che sempre attraverso la propria pagina Facebook: “Questa notte il maltempo ha fatto un po’ di danni in giro. Dalle prime luci dell’alba, la nostra squadra di operai, il comando della polizia locale, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile sono in giro per ristabilire le condizioni di normalità.

Per eventuali urgenze chiamare la Centrale Operativa del Gruppo comunale di Protezione Civile: 0771 614988″.