(FOTO) Paurosa tromba d’aria mette ko il territorio, la conta dei danni

Tetti spazzati via, auto schiacciate da grossi pini, serre divelte, Migliare chiuse per ore. Il bilancio della tromba d’aria che nella notte appena trascorsa si è abbattuta principalmente tra Latina e Sabaudia è davvero molto pesante in termini di danni e molti sono ancora da quantificare. Stessa cosa anche per Pontinia.

Particolarmente colpite le zone di Borgo Grappa dove anche la stazione dei Carabinieri ha riportato danni e Bella Farnia dove all’interno di un residence dei pini hanno schiacciato una serie di macchine. Danni anche sui tetti delle abitazioni e a diverse attività commerciali rimaste senza insegna. Il conto dell’agricoltura purtroppo è a parte. Serre distrutte anche nella zona di Sacramento e lungo via Litoranea. Danni ingenti anche nei vivai.





La lista delle Migliare tra Sabaudia e Pontinia passando per Borgo Vodice è lunga. Chiuse subito dopo la tromba d’aria Via Migliara 49, 50, 51, 54 e 53 in alcuni tratti.

Critica la situazione anche sul lungomare di Sabaudia dove diversi stabilimenti soprattutto lato Torre Paola hanno riportato danni partendo dallo storico Lilandà, danneggiati anche tettoie nonchè muri di cinta delle ville. Chiuso per ore a ridosso del lago di Caprolace il tratto di via Diversivo Nocchia che porta su via Litornea e parte di via Sacramento. Il sindaci di Sabaudia e Pontinia, Alberto Mosca e Eligio Tombolillo chiederanno lo stato di calamità. Incessante il lavoro delle squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di tutta la provincia più 2 squadre vvf del Comando di Roma, 1 squadra vf del Comando di Frosinone ed 1 squadra vf del Comando di Benevento. Al lavoro sul territorio di Sabaudia anche i volontari Anc coordinati dal maresciallo Cestra e il gruppo comunale di protezione civile.