Sperlonga Turismo “raddoppia”: riaperto l’ufficio di via del Porto

Torna ad aprire i battenti, giusto in tempo per il periodo ferragostano e quindi con il maggior flusso di visitatori della stagione, l’ufficio turistico di via del Porto, a Sperlonga. Una notizia attesa da tempo, dopo la lunga chiusura per il lockdown.

“L’ufficio di via del Porto rappresenta l’elemento giusto per un meccanismo ormai perfezionato nel tempo da Sperlonga Turismo, e cioè quella parte fondamentale di promozione rappresentata dall’accoglienza primaria, per fornire informazioni utili e tempestive ai visitatori per la prima volta nel Borgo”, sottolinea il presidente del Consorzio Sperlonga Turismo, Leone La Rocca. “Di nuovo, ringraziamo il sindaco Armando Cusani e l’amministrazione locale che con questa riapertura ha dimostrato ancora una volta di credere fortemente nel lavoro di Sperlonga Turismo in loco”.





L’ufficio turistico di via del Porto, ubicato proprio all’inizio della passeggiata panoramica che conduce a Torre Truglia e al Porto di Sperlonga, sarà aperto al pubblico la mattina dalle 10 alle 12, e il pomeriggio dalle 18 alle 20. Restano invariati invece gli orari dell’ufficio turistico nel centro storico, in largo Municipio: 10-13 e 16,30-19.

Ma le novità non finiscono qui. Nel mese di settembre è previsto un grande evento che già promette di portare ulteriore lustro e visibilità al Borgo, con un nuovo punto di attrazione turistica. “L’operazione è ancora top secret -ammette Leone La Rocca- ma posso assicurare che si tratta di un progetto molto particolare, che porterà vedere la nostra amata Sperlonga da una nuova ed entusiasmante prospettiva!”.

Sperlonga Turismo è il consorzio delle imprese locali che operano nel settore, insieme a quelle dell’indotto. Nasce nel 2004 da un gruppo di imprenditori locali che hanno in comune l’interesse di far affermare nel panorama italiano e internazionale Sperlonga in tutto il suo splendore.