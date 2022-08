Oasi Verde Q5, ok alla delibera per il ripristino del ponte

“Un passaggio importante, propedeutico all’affidamento dei lavori”. Così Dario Bellini, candidato al consiglio di Latina nella lista di Latina Bene Comune, commenta la determina n.1300 del Comune che registra l’approvazione, da parte del Servizio Mobilità e Trasporti, del progetto per il ripristino della funzionalità del ponte sito nell’Oasi Verde nel quartiere Q5.

“Un altro risultato portato avanti grazie al lavoro impostato dall’amministrazione Coletta”, spiega l’ex assessore, “che riguarda un meraviglioso parco che avanza dai quartieri Q4 e Q5 fino alla via del mare. Bambini e adulti affollano il parco a tutte le ore, per i giochi, per il fitness, per la corsa o una semplice passeggiata. Si tratta, dunque, di un’operazione di restyling particolarmente importante che gli abitanti della zona attendevano da tempo”.





“Al momento i lavori riguarderanno – conclude Bellini – solamente il ponte A (quello relativo all’attraversamento da Palestrina). I lavori per il secondo ponte, su cui comunque sono già stati individuati i fondi nel bilancio approvato lo scorso 11 giugno, sono rimandati ad una nuova evidenza pubblica”.