Latina, il Movimento 5 Stelle: Nove mesi a servizio dei cittadini”

“Il M5S Latina durante la campagna elettorale ha rifiutato il voto e il sostegno di portatori d’interessi che ci hanno avvicinato credendo erroneamente di poter ottenere ‘scorciatoie’. Restiamo liberi d’agire al servizio dei cittadini, di concerto con la nostra base e il nostro portavoce comunale”. Lo dicono, attraverso una nota, dal coordinamento del capoluogo del Movimento 5 Stelle.

“Siamo contrari alla propaganda elettorale imposta con metodi invadenti ma siamo favorevoli alla diffusione di articoli e saggi di politica che parlano allo spirito critico individuale, per renderlo immune da manipolazioni, nella convinzione che i cittadini, oggigiorno, abbiano tutti gli strumenti per potersi informare da più fonti e scegliere con maggiore accuratezza e responsabilità i propri rappresentanti.





Per noi la politica è un ‘servizio civile a tempo determinato’ in favore dell’intera comunità, inclusi quelli che scelgono legittimamente altri rappresentanti. Il servizio pubblico, in particolare quando si riveste una carica istituzionale, si deve tradurre in disciplina, onore, senso del dovere e lealtà verso istituzioni e collettività.

Per nove mesi d’attività politico-amministrativa all’interno del Comune di Latina, prima volta nella storia della nostra città, abbiamo espresso un ‘consigliere comunale di maggioranza, capogruppo consiliare e delegato alle politiche per il benessere e la tutela degli animali’.

Un tempo che, attraverso l’attività di supporto al nostro consigliere comunale Gianluca Bono – portavoce M5S Latina e al nostro assessore di riferimento Adriana Calì, ci ha permesso di assimilare competenze aggiuntive sul funzionamento della macchina amministrativa e, nello specifico, nelle attività politiche svolte all’interno delle varie commissioni consiliari. In particolare, in quelle in cui il nostro consigliere ha dato il suo contributo con diritto di voto sono: urbanistica, ambiente e lavori pubblici.

In commissione urbanistica si è contributo per la:

revisione e approvazione del ‘piano di eliminazione delle barriere architettoniche’ per la rimozione degli ostacoli alla deambulazione, in particolare per i cittadini con limitazioni motorie;

revisione e approvazione del ‘piano spiagge inclusive’ per l’assegnazione di aree dedicate a cittadini fragili;

revisione del ‘regolamento sulla toponomastica’ per l’assegnazione dei nomi di vie e piazze cittadine;

revisione e approvazione del progetto finale di completamento di viale Le Corbusier e eliminazione del cosiddetto ‘collo d’oca’ che impedisce il flusso scorrevole del traffico.

In commissione ambiente si è fornito un contributo per:

la revisione e approvazione del ‘nuovo piano antenne’ per regolamentare e limitare la proliferazione di ripetitori delle varie compagnie telefoniche;

la formulazione della proposta di affidare la cura di aree verdi comunali periferiche ad associazioni territoriali, senza scopo di lucro, tramite patti di collaborazione che prevedano l’auto compensazione, ad esempio tramite la vendita delle balle di fieno ricavate da campi incolti.

In commissione lavori pubblici:

ci si è opposti all’emendamento avanzato dal consigliere Zaccheo alla proposta di Delibera di Consiglio (n°50/2022 del 22 aprile) avente ad oggetto ‘Partenariato pubblico/privato e finanza di progetto’ che, di fatto, avrebbe esautorato il consiglio comunale dal relativo controllo, come anche riportato da un articolo del Messaggero del 02/06/2022;

si è appoggiato il progetto di ricostruzione radicale del Ponte Mascarello in località Foce Verde, a carico della Sogin spa.

Inoltre, il M5S Latina tramite Gianluca Bono ha prodotto interrogazioni su: sicurezza stradale; gestione della piscina comunale; servizio Tari; attività di scavo e ripristino delle strade cittadine; peso degli zaini scolastici degli alunni delle scuole primarie; bonifica e riqualificazione dell’ex complesso industriale Svar; malfunzionamento dell’illuminazione pubblica sul lungomare; organico comunale e relative assunzioni; bonifica e riqualificazione dell’ex camping Fogliano; tutela delle attività condotte dalle associazioni d’arma presso la Casa del Combattente.

Nello stesso periodo sono state depositate tre mozioni di cui due votate all’unanimità, col plauso dell’assise comunale e della stampa locale: istituzione del registro sulla bigenitorialità e istituzione dei cimiteri d’affezione. La terza mozione, in difesa dell’acqua pubblica, purtroppo è stata superata dagli eventi che hanno portato al commissariamento del comune.

Il 6 maggio del 2022 il nostro consigliere comunale Gianluca Bono – continuano dal M5S – è stato delegato dal sindaco alle ‘Politiche per la tutela e il benessere degli animali’. Immediatamente, di concerto con l’assessore all’ambiente Adriana Calì (in quota M5S), si è speso per la risoluzione del problema connesso alla sterilizzazione dei gatti delle colonie feline; per la localizzazione di un’area comunale idonea alla realizzazione di un cimitero d’affezione, in coerenza con la mozione da me promossa e approvata dal consiglio comunale; per la possibile autorizzazione di aree private da adibire allo sgambamento di cani da caccia; per la possibile implementazione dei servizi offerti dal canile municipale tramite il recupero di adiacenti strutture comunali, da tempo degradate e in stato di abbandono, da destinare a gattile.

Inoltre, il 29 giugno, presso la Sala de Pasquale del Comune, alla presenza del Sindaco Damiano Coletta e diversi attivisti M5S, il nostro portavoce Bono ha promosso la presentazione di un’idea progettuale, relativa alla rotonda ‘Piattella’ e possibile riqualificazione dell’angolo verde ubicato all’angolo di via Persicara e via Piave, elaborata e donata all’amministrazione comunale dall’arch. Fabio Cacciotti.

L’8 luglio scorso, dopo nove mesi d’attività politico-amministrativa, unitamente a tutti i consiglieri del Comune di Latina il nostro portavoce è decaduto dalla carica per via del commissariamento del Comune di Latina.

Il 5 agosto scorso, per conto del gruppo politico M5S Latina, a conclusione dei previsti gradi di giudizio della giustizia amministrativa che hanno attestato la ‘manipolazione del voto’ in 22 seggi sui 116 presenti nel Comune di Latina, il nostro portavoce ha inoltrato un esposto alla Procura della Repubblica. Contestualmente, ha inviato anche una nota al Prefetto di Latina tesa ad ottenere un aumento del livello di guardia alle elezioni suppletive del 4 settembre, dove auspichiamo una partecipazione massiva dei cittadini di Latina chiamati al voto e una rinnovata fiducia nella lista elettorale presentata dal M5S Latina”.