Con il raduno al Palabianchini inizia la stagione 2022/23 della Benacquista Latina Basket

Dopo le visite mediche effettuate nei primi giorni della settimana, nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 agosto, i giocatori della Benacquista Assicurazioni Latina Basket si sono radunati sul parquet del PalaBianchini di Latina per dare inizio alla fase di preparazione.

Mancano all’appello soltanto i due giocatori USA, il cui arrivo è subordinato all’espletamento delle pratiche burocratiche legate al visto, presente tutto il gruppo italiano e anche i giovani atleti del settore giovanile nerazzurro, aggregati alla prima squadra.





Dalla prossima settimana inizieranno anche gli allenamenti di basket vero e proprio, che si alterneranno a quelli di preparazione fisica. Anche in questo caso sarà la gradualità a dettare le regole: si inizierà con un lavoro senza contatto, per procedere giorno dopo giorno intensificando le attività.

In questo percorso di avvicinamento all’inizio della regular season, in programma per la prima domenica di ottobre, avranno un ruolo rilevante anche le partite di Supercoppa, previste nel mese di settembre, che saranno ottimi banchi di prova.

I primi giorni di preparazione vedranno il team pontino seguire in maniera primaria il programma del preparatore fisico Marco Ranalli (alla sua quarta stagione nel club latinense) che prevede non soltanto sessioni sul campo del palazzetto di via dei Mille, ma anche esercizi all’aria aperta, sia sul campo da calcio, che al mare e in piscina. Ogni allenamento è mirato, si parte dall’attività metabolica generale, passando attraverso esercizi per la stabilità, per le articolazioni e per i tendini, per arrivare a lavori più specifici: «Nel corso del primo periodo il lavoro si svolgerà gradualmente, intensificandosi sempre di più e raggiungendo il massimo livello di carico, per poi scendere in modo appropriato fino al raggiungimento della classica “settimana tipo” – conferma Ranalli.

Il preparatore fisico evidenzia, inoltre: «La squadra è arrivata a questo primo allenamento globalmente in una buona forma fisica, e questo ci aiuterà a lavorare bene fin da subito». A onor del vero, Marco anche durante l’estate ha seguito con attenzione i giocatori confermati dalla passata stagione, ai quali ha mandato schede specifiche sulle quali lavorare.