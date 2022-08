Boom di decessi per il caldo a Latina. Zaccheo: “Riportare al centro le politiche per la terza età”

Latina è la città d’Italia in cui si è registrato il maggiore incremento di decessi per il caldo rispetto alle attese nel periodo compreso tra il primo e il quindici luglio. A metterlo nero su bianco è il Ministero della Salute, che per il capoluogo pontino ha parlato di un +72% per Latina.

«Apprendiamo con dispiacere gli effetti che l’ondata di calore di questa estate ha avuto sulla nostra città e in particolar modo sugli anziani. Il nostro impegno – dichiara il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Vincenzo Zaccheo – come in passato sarà quello di avere la maggiore attenzione possibile al sociale e alla Terza Età. Fino ad oggi sono infatti state perse ingenti somme per il sociale e il mondo degli anziani è stato dimenticato. Decisa la nostra volontà di porre al centro del programma politico-amministrativo l’attenzione verso la Terza Età, anche attraverso la riapertura dei centri anziani e non solo, dal momento che un italiano su tre è over 65 e ha diritto ad una dignitosa qualità della vita. Il grido dall’allarme della classifica del Ministero della Salute per la città di Latina ci deve far riflettere. Possiamo e dobbiamo garantire ai cittadini che, in caso di vittoria del centrodestra il 4 settembre, sarà nostra priorità dare valore, cura e attenzione al mondo degli anziani”.