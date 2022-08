Il K2 delle Fiamme Gialle di Sabaudia è vice campione del mondo

Strepitosa medaglia d'argento conquistata dai finanzieri Samuele Burgo e Andrea Schera in K2 metri 1000 ai Campionati del Mondo Senior di Halifax in Canada.

L’avevano sognata, l’avevano promessa a tutta la famiglia delle Fiamme Gialle e finalmente è arrivata.





Samuele e Andrea, due canoisti siciliani che per passione hanno lasciato l’amata isola per rincontrarsi a Sabaudia alla corte delle Fiamme Gialle e dare vita a questo strepitoso successo.

Gli Azzurri hanno dovuto cedere il passo solamente ai panzer tedeschi Hiller e Grossmann che hanno conquistato il Titolo Mondiale con 3:32.47. L’Italia chiude il percorso con 3:36.82 e precede l’Ungheria che taglia il traguardo 3:37.77.

Le dichiarazioni dei protagonisti: “La gara è stata difficile per via del Forte vento contrario. Abbiamo dovuto gestirci e giocarci tutto gli ultimi 200 metri. Un ringraziamento speciale a tutte le Fiamme Gialle, un particolare ai Tecnici Scaduto e Facchin che ci hanno sostenuto e spronato per tutta la stagione”.