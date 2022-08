Nasce il ‘Cisterna Calcio’, frutto della collaborazione tra Academy Cisterna e Latina Calcio

Fiocco celeste in aula consiliare, nella giornata di ieri, 5 agosto, per celebrare il battesimo della società Cisterna Calcio.

La nuova realtà sportiva cisternese è frutto della collaborazione dell’Academy Cisterna con il Latina Calcio. Presidente è Barbara Restante mentre vice è Antonello D’Emilia, entrambi cisternesi.

La presentazione è avvenuta con una conferenza stampa a cui hanno partecipato il sindaco Valentino Mantini, l’assessore allo sport Emanuela Pagnanelli, il vice presidente dell’ex Academy Cisterna ora Cisterna Calcio, Antonello D’Emilia, e il dirigente del Latina Calcio, Vincenzo Terracciano.

“Cisterna lega il suo nome al calcio – hanno dichiarato il sindaco Valentino Mantini e l’assessore allo sport Emanuela Pagnanelli – Intere generazioni di cisternesi hanno calcato il prato e la tribuna del Bartolani trascorrendo bellissime giornate di sport e di amicizia, di gioia e di qualche scottante delusione. Oggi quel campo sportivo è diventato uno stadio di rilevanza federale, idoneo allo svolgimento dell’attività agonistica, con i propri costi di gestione, le esigenze manutentive, il compito di rappresentare la città negli adeguati livelli sportivi.

Questa amministrazione immagina un futuro migliore per Cisterna, un ruolo che superi i confini comunali, una crescita e uno sviluppo in vari settori, anche in quello sportivo e calcistico.

Ma come possiamo crescere se costruiamo recinti o barricate intorno a noi? Come possiamo migliorarci senza il confronto con gli altri, con professionalità che operano a livelli superiori al nostro? La nascita del Cisterna Calcio deve essere accolta con benevolenza, come un arricchimento dell’offerta sportiva calcistica locale. È l’avvio di un progetto che poggia sulle solide basi di una struttura collaudata e professionalmente competente come il Latina Calcio, e l’entusiasmo e la voglia di calcio dei cisternesi. Un progetto aperto a chi vorrà farne parte per scrivere un nuovo capitolo della storia calcistica cisternese, per ambire a nuovi prestigiosi traguardi, adeguati alla nostra città, per far crescere tanti giovani talenti cisternesi con già aperta la possibilità di esordire e confrontarsi con il mondo professionistico”.

“Nell’ottica di voler promuovere e sostenere il calcio a livello provinciale – hanno detto Vincenzo Terracciano e Antonello D’Emilia – la società Latina Calcio 1932 ha stretto una collaborazione con l’Academy Cisterna per un progetto che punta a sostenere, e non a sostituire, le realtà sportive locali. La passione per lo sport, condivisa con le realtà vicine a Latina come quella di Cisterna si inserisce in un programma più ampio di crescita del calcio ed in particolare dei giovani della nostra provincia”.

Ha concluso la riunione la presentazione pubblica del logo della Cisterna Calcio.